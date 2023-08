Advies aan Hoge Raad: Deventer Moordzaak níét heropenen, nieuw feit ontbreekt

Voor het heropenen van de zaak was een ‘novum’ nodig, een volledig nieuw feit dat de rechtbank vermoedelijk tot een ander oordeel had gebracht als dat feit bij de eerdere veroordeling al bekend was geweest. Diederik Aben meent dat zo’n novum er niet is en adviseert daarom de zaak niet te heropenen. Dat advies wordt in de regel overgenomen door de Hoge Raad.

Daarmee komt er waarschijnlijk definitief een einde aan de langslepende rechtszaak over de moord op de weduwe Wittenberg in Deventer in 1999. Het advocaten-echtpaar Geert-Jan en Carry Knoops had namens de veroordeelde Ernest Louwes om heropening van de zaak gevraagd nadat eind vorig jaar een lang verwacht onderzoek door een coldcase-team was afgerond.

Uit dat onderzoek kwam onder meer naar voren dat er na de moord op de weduwe veel gesleept was met de blouse die ze toen aan had. Daarop zat het dna van Louwes, het belangrijkste bewijs om Louwes destijds tot twaalf jaar cel te veroordelen.

Verklaring kán kloppen

Ook beweerde Louwes dat hij tijdens het laatste telefoongesprek met de weduwe op de A28 bij ’t Harde reed, terwijl het gesprek werd ‘doorgestraald’ via een mast vlakbij Deventer. Uit nader technisch onderzoek is gebleken dat het door klimatologische omstandigheden wel mogelijk is dat het gesprek bij ‘t Harde doorgezet werd via Deventer. De verklaring van Louwes dat hij ten tijde van de moord niet in Deventer was, werd toen als ‘leugenachtig’ bestempeld. Nu blijkt dat de kans dat zijn verklaring wel zou kunnen kloppen, zo’n vijf procent is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na een eerste mislukte poging de zaak opnieuw te laten behandelen bij de hoogste rechter, deed het echtpaar Knoops in 2013 een nieuwe poging en vroeg weer een onderzoek aan om de zaak eventueel te herzien. Diederik Aben besloot toen een vers nieuw team op de zaak te zetten om opnieuw naar de zaak te kijken. Dat onderzoek liep enorm veel vertraging op, maar werd eind vorig jaar toch afgerond.

Aanknopingspunten

Voor Knoops wierp het nieuwe rapport voldoende aanknopingspunten op om in november 2022 een herzieningsverzoek in te dienen. ‘Het werpt allemaal nieuw licht op de zaak’, zei hij toen.

Ernest Louwers uit Lelystad, inmiddels 70 jaar, heeft altijd ontkend de weduwe te hebben gedood, maar zat zijn volledige straf wel uit. Toch wil hij tot zijn dood strijden om zijn onschuld te bewijzen. ‘Ik wil niet als een moordenaar mijn graf in gaan’, zei hij tegen zijn advocaat.

Alles weten over de Deventer Moordzaak? Luister hieronder onze podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.