Adoptie uit buitenland per direct opgeschort na vernietigend rapport

De commissie heeft ook naar adopties na 1998 gekeken en in enkele andere landen. ,,In de hele periode, dus ook na 1998, hebben zich structurele, ernstige misstanden voorgedaan”, aldus Joustra. ,,Het gaat om misbruik van armoede, vervalsen van documenten, afstand doen onder dwang of tegen betaling en verduistering van staat. De Nederlandse overheid was passief bij het tegengaan en aanpakken van misstanden.’’



Ook hebben in een aantal gevallen medewerkers van ambassades en consulaten meegewerkt aan illegale adopties door het niet zo nauw te nemen met het verstrekken van documenten. Soms werd het papierwerk op Schiphol geregeld. ,,We hebben misstanden in allerlei vormen gezien. Maar we hebben ons niet gebogen over de vraag of sprake was van strafbaar handelen’’, aldus commissievoorzitter Joustra.



Volgens Joustra is het vragen om problemen met alle financiële prikkels. ,,Het huidige systeem van interlandelijke adopties kan niet in stand blijven.”