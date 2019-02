ADO-fans hangen spandoek met kwetsende tekst op in stadion De Graafschap

De Graafschap doet aangifte van vernieling en huisvredebreuk nadat enkele fans van ADO Den Haag in de nacht van maandag op dinsdag een spandoek met een kwetsende tekst hebben opgehangen in De Vijverberg , het stadion van De Graafschap in Doetinchem.

Op het doek dat aan aan de tribunes werd gehangen, staat de tekst ‘KK in je maag’, wat vertaald kan worden als ‘kanker in je maag’. De Achterhoekse voetbalclub heeft na overleg besloten naar de politie te stappen. Onduidelijk is nog steeds hoe de fans het stadion binnen zijn gekomen. De politie laat weten te wachten op een melding of aangifte voordat een onderzoek wordt gestart.

Afstand

ADO Den Haag nam vanmiddag met kracht afstand van de actie van de fans. ,,Wij keuren dit af en nemen er afstand van, dit is niet wat ADO is en zeker niet waar wij als club voor staan’’, zegt een woordvoerder. Als het fans zijn met een seizoenkaart bij ADO Den Haag, zijn ze wat die club betreft nooit meer welkom in Den Haag. ,,Opsporing voor verstoring van de openbare orde is aan politie en justitie. Wij vinden ook dat dat moet gebeuren. En als wij er ooit achter komen dat deze figuren gelieerd zijn aan de club, schromen wij niet hoge straffen uit te delen’’, zegt de ADO-woordvoerder, doelend op een lang stadionverbod.

Harde kern

De doeken zijn ondertekend met ‘Gr. uit FCDH’ en bij (inmiddels verwijderde) Instagramberichten staat #FCDHontour. FCDH is de naam van de supportersgroep die wordt gerekend tot de harde kern van ADO Den Haag. De Graafschap heeft het doek verwijderd.

De harde kern van ADO kwam vorige week ook al negatief in het nieuws. Ze lieten in aanloop naar de wedstrijd ADO-Ajax in Amsterdam een spoor van antisemitische en haatdragende bekladdingen achter. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam deed aangifte van de door ADO-supporters aangebrachte bekladdingen in de hoofdstad. ‘Onaanvaardbaar’ vindt ze die. Niet alleen werden hakenkruizen op voorwerpen gespoten, ook werd het monument De Dokwerker aangetast met groene en gele verf.