‘Administratieve inhaalslag’ GGD zorgt voor vertekend beeld coronadoden

23 september Shehzad Hemani, de vader van de nu 6-jarige Insiya die zijn dochter vier jaar geleden liet ontvoeren en naar India liet brengen, moet als het aan justitie ligt negen jaar de cel in. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag geëist. Zijn medeverdachte neef Imran S. moet vier jaar de cel in, eist het OM. Beiden mannen waren zoals verwacht niet bij de rechtszaak aanwezig en hadden zelfs geen advocaat naar de rechtbank in Amsterdam gestuurd. De mannen zitten voor zover bekend in India en worden bij verstek berecht. De rechter doet 12 oktober uitspraak.