AD weerlegt kritiek op haringtest

Wat is er aan de hand? Bij EenVandaag noemt Vollaard de AD Haringtest onbetrouwbaar en stelt dat haringwinkels die hun vis betrekken van leverancier Atlantic gemiddeld hoger scoren. Dit roept volgens Vollaard extra argwaan op omdat bij de haringtest betrokken keurmeester Aad Taal werkt voor Atlantic. Wetenschappelijk bewijs voor deze aantijging heeft Vollaard niet, moest hij vandaag zelf op Radio1 toegeven. Atlantic is een van de grote haringleveranciers in Nederland. Ze zijn leverancier van veel traditionele viswinkels, die voor het bedrijf kiezen om de geleverde kwaliteit. De keurmeesters van het AD weten niet wie de haring levert aan de winkels die ze bezoeken. De keurmeesters gaan altijd met z’n drieën op pad, één van hen is Aad Taal.

Dé haringkenner

Taal was jarenlang directeur op het ministerie van Landbouw. Na zijn pensionering richtte hij een adviesbureau op. Taal geldt als dé haringkenner van Nederland. Hij wordt door veel bedrijven ingehuurd, ook door Atlantic. Taal adviseert over hygiëne, koeling en snijmethoden van haring. Taal is ook al jaren betrokken bij de haringtest van het AD.



Vollaard onderbouwt zijn kritiek met een alternatieve meetmethode. Daarin laat hij alle testonderdelen even zwaar meewegen. Dat is niet de manier waarop het AD test en levert daarom per definitie een scheve vergelijking op. Het AD test haring op kenmerken die voor de consument belangrijk zijn. Daarbij is smaak het allerbelangrijkste en microbiologische gesteldheid een cruciale randvoorwaarde. Voor het AD geldt maar één uitgangspunt: de lekkerste haring wint. Het AD nodigt Vollaard van harte uit om met de volgende haringtest mee te gaan.