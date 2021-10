AD-verslaggever en fotograaf weer vrij na arrestatie met klimaatactivisten

Volledig scherm © Marco de Swart Volledig scherm Hans Nijenhuis is weer vrijgelaten na zijn aanhouding bij een actie van Extinction Rebellion in Den Haag. © Marco de Swart Nijenhuis noemt het ‘echt een beetje bizar’ dat hij is aangehouden. ,,We hebben duidelijk gezegd dat we geen actie voerden maar van de media waren en verslag wilden doen.” Agenten gaven geen sjoege. ,,Ik ben teleurgesteld. Je kunt van die acties vinden wat je wil, maar we moeten er wel verslag van kunnen doen. Anders kun je er niks van vinden.”



Ook De Swart stelt de actie niet op prijs en is voornemens een klacht en schadeclaim in te dienen. ,,Ze hebben mijn fotocamera en telefoon afgenomen waardoor ik niet kon doen waar ik daar voor was, en dat was foto's maken. Dat neem ik ze heel kwalijk.”



Pas op het politiebureau kreeg De Swart zijn spullen terug. ,,En dan laten ze je ook nog gewoon staan. Een ritje terug zat er niet in.”

Op pad

Volledig scherm Aanhouding van klimaatverslaggever en oud-hoofdredacteur Hans Nijenhuis. © Regio15 De verslaggever en fotograaf waren met Extinction Rebellion op pad voor een artikel. ,,Extinction Rebellion voert de hele week al actie. We wisten dat er vandaag een grotere actie plaatsvond en wilden dat graag van binnenuit verslaan”, legt Nijenhuis uit. Hij haakte vanmorgen aan bij een woning in Den Haag, waar de actievoerders bijeen kwamen.



De actiegroep wilde voor de derde dag op rij voor ernstige verkeershinder in Den Haag zorgen. Dit keer waren ze van plan om nog voor het middaguur de Utrechtsebaan te blokkeren met stilstaande voertuigen. De Utrechtsebaan is een van de belangrijkste verkeersaders waar dagelijks 60.000 auto’s overheen rijden naar het centrum toe. Maar de poging faalde nog voordat het begon.

Flinke politiemacht

Op de Donau in Den Haag werden de activisten rond 11.30 uur staande gehouden. ,,Toen we de plek naderden werden we klemgereden door een flinke politiemacht”, getuigt Nijenhuis. ,,Er kwamen zeker veertig agenten in zes of zeven voertuigen bij kijken. Op de een of andere manier wisten ze wat er aan kwam. Iedereen moest in de bus blijven en de hele bus werd aangehouden op verdenking van het willen blokkeren van de openbare weg.”

Nijenhuis en De Swart werden met alle andere inzittenden van de bus naar een arrestantenbusje gebracht, gefouilleerd en meegenomen naar het politiebureau. ,,We lieten meerdere voertuigen met daarin 25 personen stoppen”, legt de politie uit. ,,Wij vermoeden dat zij van plan waren de Utrechtsebaan te blokkeren. Omdat dit gevaarlijke situaties kon opleveren, zijn zij allemaal aangehouden voor voorbereidingshandelingen.” En: ,,Onder de zojuist aangehouden personen bevinden zich twee mensen die zich uitgeven als journalist”, bevestigt de politie. ,,Omdat zij bij de vermoedelijke demonstranten in de auto zaten, zijn ook zij aangehouden. Zodra wij hun status als journalist hebben kunnen bevestigen, worden zij direct heengezonden. De overige personen blijven nog op het bureau voor verder onderzoek.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Activisten van de weg geplukt voordat ze bij Den Haag aankwamen. © AD

Nijenhuis en De Swart werden twee uur later vrijgelaten. Nijenhuis is inmiddels op weg naar huis om zijn verhaal te gaan schrijven. ,,Gelukkig had ik om 11.00 uur al een boterham gegeten, in gedachte dat het even kan duren.” De Swart houdt er een nare smaak aan over. Zijn arrestantenbandje heeft hij bewaard als souvenir. ,,We hebben geen bonnetje gekregen niks.”

Perskaarten

Een woordvoerster van de politie laat weten dat de perskaarten van de verslaggever en fotograaf wel zijn gecontroleerd te plaatse, maar dat ze toch mee moesten naar het bureau voor een extra identiteitscontrole. Onder meer omdat ze in hetzelfde busje zaten als de demonstranten. Waarom dat niet direct bij de aanhouding is gecontroleerd, kon de woordvoerster niet zeggen. Wel dat op het politiebureau de identiteit van de verslaggevers als eerste is vastgesteld, waarna ze mochten vertrekken.

Beledigen

Afgelopen maandag werd ook een verslaggever van De Volkskrant opgepakt bij een demonstratie van actiegroep Extinction Rebellion in Den Haag. Mac van Dinther werd meegenomen voor het beledigen van een agent, maar het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen de journalist inmiddels geseponeerd. Hij werd diezelfde avond nog vrijgelaten.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm AD-verslaggever Hans Nijenhuis wordt aangehouden door de politie. © Regio15

Drie demonstraties

De poging om de belangrijke verkeersader naar het Haagse centrum te blokkeren is onderdeel van ‘De Week van Klimaatrebellie’. Ze willen tot en met 18 oktober het hart van Den Haag blokkeren ‘en daarmee verklaren we de noodtoestand voor het klimaat’, aldus de activisten.

Dat de actie van vanmorgen is mislukt, weerhield Extinction Rebellion niet om vanmiddag door te gaan met actievoeren. Rond 13.00 uur verzamelden zich een groep van ongeveer honderd activisten op de Koekamp in Den Haag. De betogers gingen vervolgens dansende door de Haagse straten. Tientallen agenten, zowel te voet als te fiets, volgden de betogers. Ook stonden er meerdere politiebusjes en waren er agenten te paard op het protest afgekomen.

Quote De actiegroep mag demonstre­ren, maar mag geen wegen blokkeren Gemeente Den Haag

De protestgroep heeft aan het begin van de week drie demonstraties aangemeld bij de gemeente Den Haag. ,,De actiegroep mag demonstreren, maar mag geen wegen blokkeren”, liet de gemeente Den Haag toen al weten.



De demonstranten doken maandag op verschillende plekken in de stad op, vastgeketend, vastgelijmd en soms halfnaakt. Na enkele uren greep de politie in. Agenten hadden er een dagtaak aan om de wegen weer vrij te krijgen. In totaal zijn er tijdens de eerste actiedag ruim zestig mensen opgepakt.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Klimaatactivisten van actiegroep Extinction Rebellion werden maandag aangehouden voor het blokkeren van het kruispunt tussen de tijdelijke Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. © ANP

Schop

Ook gisteren zorgden leden van de actiegroep voor problemen in Den haag. Toen doken tientallen demonstranten op om het kruispunt van de Prins Clauslaan en Juliana van Stolberglaan te bezetten. Eén van hen schopte een agent in het gezicht. De politie had gisteren de afrit naar de A12 uit voorzorg afgesloten. De blokkeerders konden aanzienlijk sneller worden aangepakt dan de dag ervoor.



De actievoerders zijn van plan om tot en met 18 oktober door te gaan met protesten in Den Haag, soms aangekondigd en soms onaangekondigd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.