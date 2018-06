AD stopt met smaaktesten, Swolsch Friethuys laatste nummer 1 in friettest

De haring- en oliebollentest lagen in 2017 vooral onder vuur vanwege de scherpe oordelen die de redactie schreef over de verkopers die onderaan de ranglijst eindigden. ,,Ook wij vinden bij nader inzien dat we sommige recensies beter anders hadden kunnen formuleren. Scherpe recensies kunnen misschien amusant zijn, maar we willen geen hardwerkende middenstanders kwetsen: leedvermaak is geen vermaak," aldus Nijenhuis. Reden voor het dagblad om er definitief mee te stoppen.