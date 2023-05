Activisten op de Dam willen stop Nederlandse steun aan Oeganda: ‘Onze overheid wordt gechanteerd’

Met videoDe NOS bracht ze tijdens de live-uitzending niet in beeld, maar op de Dam was tijdens de Dodenherdenking een handvol demonstranten met posters aanwezig. Wat blijkt: ze vroegen aandacht voor de mensenrechtensituatie in Oeganda. En ze willen dat de ‘onvoorwaardelijke’ Nederlandse financiële steun aan het Afrikaanse land ophoudt.

De demonstranten waren stil tijdens de twee minuten stilte en hielden protestposters omhoog, met onder meer de tekst ‘black genocides matter’. Ze zijn boos omdat er volgens hen via de EU en Nederland geld gaat naar president Yoweri Museveni, sinds 1986 leider van het land in het midden van Afrika. Hij kwam aan de macht na een bloederige oorlog van vijf jaar en regeert met harde hand. Uit internationale bronnen blijkt dat de persvrijheid minimaal is in het land en dat er martelingen en executies plaatsvinden.

Activist Nico Schoonderwoerd stond donderdagavond ook op de Dam. Hij noemt zichzelf de vertegenwoordiger van de Oegandese gemeenschap in ons land. Het stille protest zou ook hebben plaatsgevonden namens de gemeenschap in het VK. Volgens Schoonderwoerd stond hij daar omdat er in de media geen interesse is voor de mensenrechtensituatie in het Afrikaanse land. ,,Nederland steunt het regime met 70 miljoen euro per jaar, en dat is geen noodhulp. Onze overheid ondersteunt corrupte rechtspraak en doneert zelfs politievoertuigen.”

Volledig scherm Een stil protest tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Het blijkt te gaan om activisten die de mensenrechtensituatie in Oeganda bekritiseren. © ANP

Geopolitieke belangen

Nederland wordt volgens de activist ‘gechanteerd’ door de Oegandese president, die genocide zou hebben gepleegd in zijn eigen land, maar ook ‘het vuurtje opstookt’ in verschillende Afrikaanse buurlanden. ,,Waarom is er sprake van chantage? In Oeganda zitten anderhalf miljoen vluchtelingen uit die buurlanden en Nederland wil absoluut niet dat de dictator stopt met opvang. Ook is er in Somalië een vredesmacht actief waaraan Oeganda een grote bijdrage levert. En de dictator dreigt met terugtrekking van zijn soldaten. Dus er spreken geopolitieke belangen, waardoor ons land zijn mond houdt over de gang van zaken en blijft steunen.”

Tijdens de protestactie op de Dam werd ook een foto getoond van de Oegandese schrijver Kakwenza Rukirabashaija. De auteur belandde in de Oegandese gevangenis na kritiek op de regering. Schoonderwoerd: ,,Hij is gemarteld door de zoon van de dictator en door de rechtbank wéér vastgezet.” Uiteindelijk wist Rukirabashaija te ontsnappen uit huisarrest; hij vluchtte naar het buitenland en zit nu in Duitsland.

Quote Kamerleden zijn helaas te druk met andere zaken, zeker zolang het onderwerp niet op de me­dia-agen­da staat Activist Nico Schoonderwoerd

Doodstraf voor homoseksuele handelingen

Zeer recent kwam er in Oeganda ook nog een omstreden voorstel door het parlement, dat homoseksuele uitingen of handelingen in in het openbaar strafbaar stelt. Iemand kan de doodstraf krijgen voor ‘verergerde homoseksualiteit’, seks met een minderjarige, seks terwijl je hiv-positief bent en incest.

Het Nederlandse kabinet heeft binnen de EU aangedrongen op gezamenlijke druk op de Oegandese regering om niet in te stemmen met deze wet, blijkt uit een Kamerbrief van het kabinet. ,,Nederland heeft, als co-voorzitter van de internationale diplomatiewerkgroep binnen de Equal Rights Coalition, de situatie in Oeganda actief gevolgd. Ons land ziet deze coalitie en de Europese Unie als de primaire samenwerkingsverbanden om tot gezamenlijke diplomatieke acties te komen. In nationaal verband volgt de Nederlandse ambassade in Kampala de kwestie.”

Ook zou volgens de brief ‘de Nederlandse steun aan rechtshandhavingsprogramma’s in Oeganda worden heroverwogen’. Schoonderwoerd vindt dat de onvoorwaardelijke steun aan Oeganda onmiddellijk moet stoppen. Daarnaast dient er parlementaire controle plaats te vinden op de besteding van hulpgelden die naar het land gaan en dienen de mensenrechten centraal te staan in Oeganda.

,,Maar Kamerleden zijn helaas te druk met andere zaken, zeker zolang het onderwerp niet op de media-agenda staat. Terwijl ik me hiervoor schaam als Nederlander. Daarom hebben we daar nu tijdens Dodenherdenking op een respectvolle manier aandacht voor gevraagd. En dat is gelukt, blijkt uit de beelden”, aldus de activist.

Volledig scherm De poster verwijst naar de genocide die de Oegandese president zou hebben laten plegen op zijn eigen bevolking © Nico Schoonderwoerd