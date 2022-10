Activisten bekladden Meisje met de Parel in Mauritshuis, schilderij niet beschadigd

Met videoHet Mauritshuis in Den Haag is vanmiddag afgezet door de politie na bekladding van het beroemde schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer. Drie personen zijn aangehouden, meldt de politie op Twitter. Het schilderij hing achter glas en is niet beschadigd.

Op een videofilmpje op sociale media valt te zien dat twee activisten zich omstreeks 14 uur vastlijmen en zichzelf met rode vloeistof besmeuren. Eentje van hen roept in het Engels: ‘hoe voelt het om iets moois voor je ogen verwoest te zien worden?’ De ander drukt vervolgens zijn gezicht tegen het topstuk aan.

In een verklaring laat het Mauritshuis weten dat de ‘Mona Lisa van het Noorden’ niet beschadigd is geraakt door de actie. ,,De staat van het schilderij is door onze restauratoren onderzocht. Gelukkig is het beglaasde meesterwerk niet beschadigd”, staat in een persbericht.

,,Kunst is weerloos en het proberen te beschadigen ten bate van welke doeleinde dan ook wijst het Mauritshuis ten zeerste af.” Het museum laat weten dat het topstuk zo snel mogelijk weer op zaal komt te hangen.

Gooi- en smijtwerk

Een woordvoerster van Extinction Rebellion sluit betrokkenheid van de organisatie bij de actie uit. Het lijkt te gaan om de Britse organisatie Just Stop Oil, die twee weken terug ook het schilderij Zonnebloemen van Vincent van Gogh besmeurden. De activisten dragen op de videobeelden namelijks t-shirts met 'Just Stop Oil' er op.

Het Mauritshuis is het eerste Nederlandse museum dat het slachtoffer wordt van activisten. In het Haagse museum hangen talloze topstukken van Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw. Onbetwiste topstuk is Vermeers Meisje met de Parel. Het werk dateert uit 1666-1667 en valt te zien in zaal 15 van het museum. Maar ook Rembrandts’ De Anatomische les van Dr Nicolaes Tulp is er tentoongesteld.

Tot nu toe waren Nederlandse musea nog niet geconfronteerd met dergelijk gooi- en smijtwerk. Vrijwel alle kunstwerken in Nederlandse musea zijn wel goed beschermd. Soms zitten schilderijen achter speciaal museumglas, maar niet altijd. Bij het Meisje met de Parel is dat dus het geval. Wanneer het werk achter glas is geplaatst, is onduidelijk. Anderhalf jaar geleden was de beroemde Vermeer in ieder geval nog onbeschermd.

Vermeers Meisje met de Parel is één van 's werelds bekendste schilderijen. De Delftse meester schilderde het omstreeks 1666-1667.

Museumwereld op scherp

Duidelijk is dat iedereen in de Nederlandse museumwereld op scherp staat sinds Vincent van Goghs beroemde werk Zonnebloemen op 14 oktober in de Londense National Gallery met soep werd besmeurd. Ook het Mauritshuis heeft maatregelen getroffen.

,,We proberen zo goed mogelijk op de gebeurtenissen te anticiperen. Intern is er druk overleg wat te doen, deze acties maken in ieder geval heel wat los’’, liet René Timmermans, woordvoerder van het Mauritshuis, gisteren weten.

Timmermans zegt niet welke extra veiligheidsmaatregelen het museum heeft getroffen, maar benadrukt dat bezoekers niet worden gefouilleerd bij binnenkomst. ,,Zo ver willen we niet gaan. Wel hebben we een tassenbeleid, alleen kleine handtassen mogen mee naar binnen.’’

Een totaal verbod op tassen is wat het Mauritshuis betreft voorlopig een stap te ver. Timmermans: ,,Dat ligt gevoelig. Denk bijvoorbeeld aan bezoekers die een schrijfblok mee naar binnen nemen om een schets te maken van een schilderij. Dat kan dan ook niet meer, je ontneemt met zo’n zware maatregel het plezier van behoorlijk wat mensen. Daarbij komt dat je protestacties nooit honderd procent kunt uitsluiten.’’

Een aanhouding bij het Mauritshuis

