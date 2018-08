Activist verstoort Vegan Food Festival door het eten van rauw vlees bij ingang

De eerste editie van het Vegan Food Festival is gisteren korte tijd bezocht door in ieder geval drie actievoerders. Welke agenda of boodschap ze precies kwamen verkondigen is niet helemaal duidelijk, maar uit een zondag op Youtube geplaatst filmpje blijkt het in ieder geval niet die van het veganisme te zijn.



Op het hemd van één de drie staat de tekst 'Go Vegan and Die'. Om kracht bij te zetten dat hij dat laatste niet van plan is, neemt de man minuten lang onverschillig happen van een behoorlijk stuk rauw vlees.



Het protest vond rond zes uur 's middags plaats voor de festivalpoort in het Westerpark. Geen toeval, want toen was het Vegan Food Festival volgens de organisatie op zijn drukst.



In eerste instantie werd hij met rust gelaten. Toen hij op een goed moment een stuk van z'n vlees richting een medewerker gooide werd de politie gebeld. Of die tot aanhouding is overgegaan, is onduidelijk.