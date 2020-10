Actievoerder gearresteerd na oproep Friese school te bezetten uit protest tegen mondkapjes

Mourik is tegen het gebruik van mondkapjes en noemt het ‘kindermishandeling’. Daarom gaf hij eerder deze week op Facebook aan de school van zijn zoon ‘te willen bezetten’. Later nuanceerde hij dat. ,,Ik ga om half negen een toespraak houden bij de school, de lessenaar staat al klaar’’, zei hij in een vannacht opgenomen video.

Er kwam weinig van terecht. Mourik werd vrij snel van de straat geplukt door de politie. Hem was te kennen gegeven dat hij niet voor de school mocht protesteren, maar naar het Victoria Park Wolvega (drafbaan) moest gaan. Dat weigerde hij. Het was Mourik door het Linde College al verboden het schoolterrein te betreden door eerdere vormen van intimiderend gedrag tegenover het personeel van de school.



Mourik was niet alleen vanochtend. Een handjevol demonstranten is naar de parkeerplaats van het Victoria Park geleid om daar verder te demonstreren.



Veel middelbare scholen voeren maandag de regel in dat leerlingen mondkapjes moeten dragen op de gangen en in de aula. Tijdens de lessen, als de scholieren aan hun tafel zitten, mogen de kapjes af. De wijziging komt na overleg tussen onderwijsorganisaties en de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven. De ministers deden eind vorige week ‘een dringend advies’ over te gaan tot het dragen van de kapjes.