Actievoerder bestraft om ‘kampbeul van doodsvaardersplassen’ op Facebook

M. noemde op Facebook de directeur ‘de kampbeul van de doodsvaardersplassen’ en vergeleek hem met nazi-arts Josef Mengele. M. werd in november al tot een werkstraf veroordeeld voor het vernielen van een sluisje in de Oostvaardersplassen. Hij voerde het woord bij diverse demonstraties tegen het beleid in dit natuurgebied. ,,Het dierenvernietigingskamp”, noemde M. het natuurgebied vandaag in de rechtszaal. M. erkent het schrijven van het Facebookbericht, maar vond dat hij het niet openbaar maakte. Hij deelde het 'slechts' met zijn tweeduizend vrienden. ,,Ik zie de Oostvaardersplassen als een concentratiekamp van grote grazers, omheind met een hek. Ze kunnen niet ontsnappen, ze lijden ernstig en worden systematisch periodiek uitgehongerd”, zei de actievoerder.

‘Discussie mag, maar er zijn grenzen’

De officier van justitie had een werkstraf van 32 uur geëist. Het bericht was niet alleen voor vrienden bedoeld: M. riep actief op zijn bericht te delen, aldus de officier. De politierechter zei te snappen dat de meningen rond het natuurgebied lijnrecht tegenover elkaar staan.



Natuurorganisaties voerden eind vorig jaar tevergeefs meerdere rechtszaken om het afschieten van meer dan duizend herten in het gebied te voorkomen. ,,Daar mag discussie over gevoerd worden. En dat mag stevig en ongezouten maar er zijn grenzen aan die discussie”, zei de politierechter. M. ging die grens over door zich zo uit te laten over de directeur.