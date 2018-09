Actie tegen afschot duizend edelherten in Oostvaardersplassen

Het afschieten van de dieren gebeurt door Staatsbosbeheer en begint eind oktober als de bronstperiode voorbij is. Dit voorjaar werden er 1490 edelherten in de tussen Almere en Lelystad gelegen Oostvaardersplassen geteld. Naar verwachting zijn er afgelopen zomer alleen maar meer herten bijgekomen.



Conform het advies van oud-secretaris Pieter van Geel mogen er van de provincie Fleveland bijna 500 van in leven blijven. Ook moet het aantal konikspaarden in de Oostvaardersplassen fors omlaag. Zo kan het vogelreservaat wat het gebied van oorsprong was in ere worden hersteld. Nu hebben de grote grazers het gebied totaal kaalgevreten. De heckrunderen mogen blijven. Uiteindelijk moeten er 1100 grote grazers in het gebied overblijven.



Het welzijn van de dieren in de Oostvaardersplassen zorgt al jaren voor ophef. Deze winter en voorjaar waren er diverse protesten bij de provincie Flevoland, die sinds enkele jaren over het natuurgebied gaat.