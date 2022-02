Actie politiebonden: vanaf woensdag geen bekeuring voor lichte overtreding

De bonden laten weten dat er nog wel bekeuringen worden uitgeschreven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. Bij snelheidsovertredingen worden alleen nog de excessieve overtreders beboet.

,,Het streven is dat in alle andere gevallen wordt volstaan met een waarschuwing en het aanbieden van een speciale actiebon met daarop informatie over dit vakbondsprotest”, laten de vier politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB weten.

De actie loopt tot 28 maart, blijkt uit een persbericht van de bonden, die eraan toevoegen dat deze zal worden verlengd als er tegen die tijd nog geen zicht is op een akkoord. ,,Deze actie is uiteraard geen vrijbrief voor het maken van overtredingen. Iedere politieagent heeft de bevoegdheid te bekeuren wanneer hij of zij daar aanleiding toe ziet. Het is en blijft aan de beoordeling van de betreffende agent”, benadrukken de bonden.



De vakbonden protesteren omdat het kabinet niet tegemoet wil komen aan hun eisen voor de nieuwe politie-cao. Ze zijn teleurgesteld over de uitkomst van het overleg afgelopen vrijdag met een afvaardiging van de regering. Daarin zouden geen toezeggingen zijn gedaan over speerpunten als het inkomen van politiemensen en de capaciteit bij de korpsen. Zij kondigden daarom aan met hardere acties te komen.

Onvrede over werkomstandigheden

De politie voerde afgelopen zondag ook al actie en legde vier uur lang het werk neer tijdens een coronademonstratie in Rotterdam. Het was niet de eerste keer dat de agenten de straat op gingen uit onvrede over hun werkomstandigheden.

De eerste keer was op 28 december in Ter Apel bij de Vreemdelingenpolitie. Daarna legden agenten het werk neer tijdens een aangekondigde demonstratie op het Museumplein in Amsterdam op 2 januari. Die demonstratie werd daarom afgelast. Ook tijdens de voetbalwedstrijd Ajax-PSV op 23 januari werd er gestaakt.

