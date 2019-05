Acrobate zwaargewond na val uit paal bij openingsvoorstelling Circusstad Festival

De acrobate Karoline is op haar nek terecht gekomen en is inmiddels per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze is nog wel bij bewustzijn. De openingsvoorstelling Epifónima van het Zweedse gezelschap Cirkus Cirkör was met 700 bezoekers helemaal uitverkocht. De voorstelling, die plaatsvond in Theater Rotterdam, is direct afgelast.



,,Het is vreselijk, we zijn hier allemaal heel erg van geschrokken‘’, zegt Maaike van Langen, artistiek leider van Circusstad Festival. Zij zat in de zaal toen het ongeluk, nog voor de pauze, gebeurde. ,,Ze viel ineens. Haar collega's hadden gelijk door dat het mis was. Gelukkig waren er twee artsen in de zaal die eerste hulp konden bieden.‘’