ACP-voorzitter Van de Kamp had seks met collega en stuurde ongepaste appjes, rechter vindt ontslag terecht

Tegen het jarenlange boegbeeld van de bond waren drie anonieme klachten binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag, zowel seksueel als op het gebied van leidinggeven. Zelf stelde Van de Kamp in een interview met deze site dat hij ‘voor de trein werd gegooid’, maar dat ziet de kantonrechter in Amersfoort heel anders.

In het vonnis wordt geciteerd uit WhatsApp-berichten die de voorzitter naar een vrouwelijke collega gestuurd heeft, tussen mei 2017 en eind 2021. Van de Kamp vraagt daarin ‘meermaals om knuffels’, ‘vraagt waarom hij niet mee mag op vakantie’ en ‘begint over wereldzoendag’. Ook verzoekt hij haar een bepaalde ‘rode jurk met pumps te dragen’, schrijft hij dat hij ‘haar maat kent’, dat ‘haar haren zo mooi lang zijn’, dat hij ‘haar mist’, noemt haar ‘bitch’ en ‘schatje’ en dat ze ‘alleen met zijn toestemming naar de kapper mag’. Daarnaast stuurt Van de Kamp haar emoticons van kusjes, hartjes en rozen.

Volgens Van de Kamp toonde de betreffende collega ook flirterig gedrag in zijn richting, maar voor die bewering ziet de kantonrechter onvoldoende onderbouwing. Van de Kamp zegt geen WhatsApp-berichten van haar bewaard te hebben en uit de berichten die wel in het dossier zitten, blijkt niet dat zij berichtjes met dezelfde toon en strekking aan hem stuurde. En evenmin dat zij deze appjes op prijs stelde. Tijdens het interview met deze site weigerde Van de Kamp inzage in het app-verkeer te geven.

Huisbezoek

Het bleef niet bij digitaal contact. Hij stond onaangekondigd bij deze vrouw voor de deur voor een huisbezoek. Volgens Van de Kamp deed hij dat omdat zijn collega in ‘een moeilijke situatie verkeerde vanwege het overlijden van een naaste en een verbroken relatie’. De kantonrechter oordeelt dat Van de Kamp juist vanwege die omstandigheden én zijn verleden extra voorzichtig had moeten handelen.

Tijdens de behandeling van de zaak erkende Van de Kamp dat hij in 2006 al eens seks heeft gehad met een zieke collega, bij wie hij onaangekondigd langsging. Destijds was het al zeer de vraag of hij kon aanblijven als voorzitter. Van de Kamp ziet dit als iets van lang geleden dat hem nu niet meer kan worden nagedragen, de rechter vindt juist dat hij als gewaarschuwd mens had moeten weten welke gevaren ‘in elk geval voor hem’ in een onverwachts huisbezoek schuilen.

In zijn verweer heeft Van de Kamp het over de ‘heersende losse cultuur’ binnen de top van de bond, die een kleine 25.000 leden heeft. Ook daar is de rechter erg kritisch over: ‘Voor hem als voorzitter vormt dit geen enkele rechtvaardiging’. Uit het vonnis: ,,Als voorzitter - gedurende nota bene bijna twintig jaren - is hij immers de primaire cultuurdrager en zet zijn gedrag de toon. Voor zover hij meent dat zijn gedrag ‘normaal’ was voordat ‘Metoo’ en het Voice-schandaal aan het licht kwamen, is deze veronderstelling verkeerd; gedrag als hiervoor omschreven was ook lang voordien (zo niet altijd) onacceptabel.’’

De advocaat van Van de Kamp spreekt van een ‘onbegrijpelijke uitspraak na alle onzorgvuldigheden aan de zijde van de ACP’, en gaat in hoger beroep. Een woordvoerder van de ACP meldt desgevraagd dat hij ‘nu niet op de kwestie in wil gaan’.