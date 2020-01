Achtste bombrief onderschept bij postsorteercentrum

Bij een postsorteercentrum in Rotterdam is vanmiddag opnieuw een bombrief gevonden. Het is de achtste bombrief sinds de politie vorige week de eerste meldingen kreeg.

Even na half twee kwam bij de politie de melding van PostNL binnen dat er een vrijwel identieke envelop was aangetroffen zoals die afgelopen dagen bij zeven bedrijven was bezorgd. Er zat weer een adressticker op van het Centraal Invorderings Bureau (CIB) uit Rotterdam en had een verdikking. Nu is de brief dus al onderschept in het postsorteercentrum. Onbekend nog is wie de beoogde ontvanger was.

Volgens een woordvoerder van de politie is de brief ter plaatse in een speciale bomkoffer geplaatst zodat het veilig vervoerd kon worden. De post is nu voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut. Het bedrijf hoefde niet ontruimd te worden. Dat was afgelopen vrijdag ook niet het geval toen de zevende bombrief werd aangetroffen bij het Okura Hotel in Amsterdam.

Er zijn nu in totaal acht bombrieven gevonden. Vier in Rotterdam (onder andere bij Mercedes-dealer Van Mossel en het CIB zelf), drie in Amsterdam (waaronder de hotels Okura en Victoria) en één bij een makelaarskantoor in Utrecht. Overal waar de bombrief is bezorgd, is ook een waarschuwingsbrief afgeleverd. De ABN AMRO bank in Maastricht kreeg alleen deze laatste post.

Volgens woordvoerster Tahira Limon van Postbedrijf PostNL werd de post ontdekt door een medewerker waarna de politie is gebeld. De medewerker was bezig met een training. ,,Er waren ook niet veel mensen aan het werk omdat er op maandag geen post wordt bezorgd.

Volledig scherm Bij het postsorteercentrum in Rotterdam is opnieuw een bombrief gevonden © Google Streetview/Politie