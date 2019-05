‘Achtervolgde’ student herkent moordverdachte Groningen

De verdachte van de moord op een 27-jarige jogger in Groningen, vorige week dinsdag, zou een dag later een student in de stad zijn gevolgd naar diens woning. Toen de ‘prooi’ de man in de gaten kreeg, snel naar binnen ging en de deur dichtgooide, vloog er een plank door de voordeurruit.

Het bizarre verhaal staat volgens RTV Noord in een whatsappgroep van studenten in Groningen. De student zegt woensdag 15 mei te zijn gevolgd door de man die wordt verdacht van de moord op Hidde Bergman (27). Hij overleed de avond ervoor na te zijn neergestoken tijdens het joggen op het Jaagpad, pal achter het sportcentrum ACLO van het universiteitscomplex Zernike.

De student, die de verdachte naar eigen zeggen herkende van de compositietekening die de politie zondag verspreidde, liep vanaf de Groninger Universiteitsbibliotheek naar huis. ,,Ik zag toen verderop al een man staan bij wie ik een naar gevoel kreeg. Ik liep heel snel naar huis. Toen is ie dus snel achter me aangelopen, want toen ik net binnen was, werd er twee keer heel hard geklopt. Ik dacht dat het iemand van huis was en had niet verwacht dat het die man zou zijn, omdat hij best wel ver weg stond van het huis. Toen heb ik heel voorzichtig de deur een klein beetje opengedaan, zag dat hij het was en gooide vrijwel meteen de deur dicht en deed het dubbelslot erop. Vijf minuten later zag ik dat er een plank door de ruit was.”

De politie zegt geen meldingen over de verdachte te hebben ontvangen in de buurt van de Universiteitsbibliotheek. Ze bevestigt wel een melding over een plank door de deur, vorige week, maar wil geen verband leggen tussen de verdachte van de Jaagpadmoord en de melding. ,,Maar we kunnen het ook niet uitsluiten’’, verklaarde woordvoerder Ernest Zinsmeyer tegenover RTV Noord.

Tips