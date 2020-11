Achterstand in rekenen en taal: flinke tegenslag voor leerlingen in groep 3

Quote Vooral in groep 7 is een flinke dip. Als we zo’n lagere score bij de eindtoets in groep 8 zien, zouden er echt leerlingen een lager advies krijgen Lex Borghans, Onderzoeker Maastricht University Onderzoekers van Cito analyseerden de afgelopen weken de toetsresultaten van leerlingen uit de groepen 4 tot en met 7. Omdat basisscholen op vaste momenten dezelfde citotoetsen afnemen, kunnen ze precies zien hoe de leerlingen na de lockdown scoorden voor rekenen, spelling en begrijpend lezen.



Daaruit blijkt dat het gros van de scholieren wel degelijk iets van de lesstof heeft opgepikt toen ze daar thuis mee aan de slag moesten. Maar ze lopen wél achter. ,,De leerlingen zijn over het algemeen wel gegroeid, maar staan niet waar je ze in een normaal jaar zou verwachten. Wij worden bevestigd dat onderwijs op school niet helemaal te vervangen is”, aldus onderzoeker Remco Feskens.



Ook in Limburg namen onderzoekers van de Universiteit Maastricht de toetsresultaten van duizenden leerlingen op ruim tweehonderd scholen onder de loep. Zij zien dat leerlingen voor begrijpend lezen zelfs achteruit zijn gegaan ten opzichte van de situatie vóór de lockdown. ,,Vooral in groep 7 is een flinke dip. Als we zo’n lagere score bij de eindtoets in groep 8 zien, zouden er echt leerlingen een lager advies krijgen”, legt onderzoeker Lex Borghans uit.

Groep 3

De groep 3-leerlingen hebben het op alle vakken zwaar te verduren gehad. Voor technisch lezen (zoveel mogelijk woordjes lezen in drie minuten) liepen de kinderen in juni zo’n anderhalve maand achter. Ook bij rekenen scoorden de groep 3’ers flink lager dan normaal. ,,Groep 3 is het jaar waarin ze leren lezen, schrijven en rekenen. Als je dat goed onder de knie hebt, kan je logischerwijs meer zelfstandig werken thuis. De verwachting is dat de huidige groep 4-leerlingen meer in te halen hebben”, constateert Borghans.

Al moet erbij gezegd: de basisscholen in Limburg namen ook fors minder toetsen af. Borghans: ,,Dat is logisch, want die scholen gingen pas net weer open. Leraren wilden niet gelijk toetsen. Maar we hebben de data van zoveel leerlingen kunnen analyseren dat we geen andere conclusies verwachten als er meer getoetst zou zijn.”

Coronadip

In andere groepen zijn de Limburgse leerlingen weliswaar vooruitgegaan, maar hebben ze wel achterstanden opgelopen. Zo liepen leerlingen van groep 5 en 6 na de lockdown zo’n zes weken achter bij rekenen, zijn groep 7-leerlingen helemaal niet vooruitgegaan bij rekenen en hadden kinderen uit groep 4 nog een maand in te halen voor spelling en technisch lezen.

In januari of februari komt een nieuw toetsmoment van Cito. De toetsaanbieder is erg benieuwd wat er dan nog te zien is van de coronadip. Feskens: ,,Aan die resultaten kunnen we zien of het scholen is gelukt de achterstanden weg te werken.”

