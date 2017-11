'Achter gevonden jongetje Amsterdam CS schuilt enorm drama'

Zo’n 300.000 kinderen in ons land zijn volgens Muller dagelijks slachtoffers van misbruik, geweld of verwaarlozing. Wekelijks overlijdt één van hen aan de gevolgen hiervan. ,,Daarom ben ik blij dat hij nog leeft. We weten niet welk drama eraan vooraf is gegaan, maar hij leeft tenminste nog.''



Zondag werd een jongetje achtergelaten op Amsterdam Centraal. Hij wordt zo'n vijf jaar oud geschat en geldt met die leeftijd nog steeds als vondeling (tot 7 jaar oud). Sindsdien heeft niemand zich gemeld voor het ventje dat waarschijnlijk niet uit Nederland komt. Praten doet hij niet. Geen woord, zelfs zijn naam wil hij niet prijsgeven. Uit camerabeelden blijkt dat hij eerder in gezelschap was van een vrouw, die twee rolkoffers bij zich had.



,,Zelf raakte ik ooit mijn ouders kwijt op het strand, dat was voor mij al een traumatische ervaring'', vertelt Muller. ,,Kun je nagaan hoe het voor dit kindje moet zijn. Ik snap wel dat hij niet praat.'' Ze pleit dan ook voor een rustige aanpak. De tijd geven om bij te komen en vervolgens spelenderwijs aan de slag. Van de aanpak van de politie, die inmiddels al meerdere tolken op de jongen heeft losgelaten, is ze dan ook geen voorstander.