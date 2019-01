Acht jaar en tbs voor moord op Arnhemmer met 91 messteken

Die dag maakte hij een afspraak met het slachtoffer, kocht hij een messenset bij de Action, schreef hij een brief aan zijn broer met de woorden ‘je moet iemand die jou beschadigt niet anderen laten beschadigen’ en reisde af naar Arnhem.



Buren zagen en hoorden hoe de naakte Apeldoorner ‘inhakte’ op de eveneens blote bewoner in diens tuin, roepend: ‘je zult me nooit meer verkrachten.’ Uiteindelijk liet hij het mes in het slachtoffer zitten, belde de politie en vertelde dat hij de man had vermoord.



Op de rechtszitting twee weken geleden zei de man dat hij zich er niets van kon herinneren. Niet van de steekpartij, niet van een verkrachting. De man is sterk verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. De straf is conform de strafeis van het Openbaar Ministerie.