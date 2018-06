Acht jaar cel en tbs voor oom die nichtje 200 keer liet misbruiken: 'Ze wilde dit'

De rechtbank in Groningen veroordeelde hem ook voor het vervaardigen van kinderporno van het meisje. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De man heeft de feiten bekend. Naast de straf moet de man een schadevergoeding van 100.000 euro aan het slachtoffer betalen. Het meisje werd vanaf begin 2015 twee jaar lang misbruikt. M. dwong haar om op grove wijze seks te hebben met vijftien verschillende mannen. Dit gebeurde zeker 200 keer, terwijl ze was vastgebonden. De politie heeft zeven van de misbruikers getraceerd, weet Dagblad van het Noorden . Zij staan later terecht.

'Ze wilde dit zelf'



De andere verdachten zouden niet betaald hebben voor de gemeenschap het kind, aldus het OM. Het meisje moest het misbruik zelf filmen en naar haar oom sturen. Soms kreeg zij vooraf drugs toegediend zoals wiet of cocaïne. M. ontkende eerder dat hij haar dwong: ,,Ze wilde dit zelf.''



De verdachte zei tijdens de rechtszaak tegen de rechters. ,,Ze stemde ermee in en nam soms ook het initiatief. Ze wilde het zelf ook. Ze is niet zo onschuldig als ze lijkt.'' Het meisje, dat inmiddels zestien is, stapte vorig jaar in juni naar de politie, waarna M. werd aangehouden.



De rechtbank zei dat instemming van een minderjarige niet betekent dat de handelingen niet strafbaar zijn en noemde de verdachte 'harteloos', meldt de krant. Volgens de rechtbank dwong hij zijn nichtje wel, door te dreigen de gemaakte filmpjes online te zetten.