Acht borealen in de Kamer, mede mogelijk gemaakt door BN’er-moeders met anderhalve hersencel

Ik ben benieuwd of Thierry al een bedankje naar Jinek heeft gestuurd, want laten we wel wezen: de roast van Martijn Koning heeft hem minimaal twee zetels opgeleverd. Nog eens twee dankt hij aan de rest van de door hem fake genoemde media en de loze belofte van terug naar vrijheid voor iedereen maakte het af. En nu allemaal roepen hoe erg het is dat het extreemrechtse blok in de Tweede Kamer groter is dan alle linkse partijen bij elkaar.