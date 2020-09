Acht arrestaties na schietincident in Gronings dorp: ‘Ik maak je af, riep een van de mannen’

In eerste instantie pakte de politie vier verdachten op, korte tijd later opnieuw twee en uiteindelijk nog twee. De arrestaties werden binnen een half uur op straat verricht en verliepen zonder problemen. Direct na de aanhoudingen was het korte tijd onrustig op straat, maar inmiddels is de rust weergekeerd. ,,De ME is ter plekke om de plaats delict te beveiligen, want we kunnen in het donker geen volledig sporenonderzoek doen. Dat pakken we bij daglicht weer op”, verklaarde politiewoordvoerder Anne Kok tegenover de krant.