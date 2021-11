Acceptgiro verdwijnt per 1 juni 2023

Het afscheid van de papieren acceptgiro is aanstaande. De overschrijfkaart verdwijnt per 1 juni 2023. Dat meldt Betaalvereniging Nederland.

De acceptgiro is in coronajaar 2020 verder in populariteit gedaald. Die ontwikkeling is al even bezig: in 2010 werden er nog ruim 151 miljoen transacties via de bankpapieren gedaan, vorig jaar waren dat er nog maar iets meer dan 6 miljoen.

De kans is groot dat je zelf al een tijdje geen gele strook meer hebt gebruikt, want volgens betaalorganisatie Currence komt het totale aantal acceptgiro’s in 2020 zelfs op ‘minder dan één acceptgiro per huishouden per jaar’. Dat stond in het jaarverslag van de organisatie, die in Nederland betaalproducten regelt, zoals ook iDeal, iDIN en incassomachtigingen.

Héél veel weerstand

Het einde van de acceptgiro werd in 2017 al vastgesteld: vanaf 2019 zou niemand er meer mee kunnen betalen. Het gebeurde uiteindelijk niet. ,,Daar was toen héél veel weerstand tegen, en daarom zijn we er in goed overleg niet mee doorgegaan”, vertelde Berend Jan Beugel, woordvoerder van Betaalvereniging Nederland en Currence, eerder

Toch vond de betaalvereniging het gebruik van de acceptgiro - toen nog zo’n 14 miljoen transacties - destijds al enorm weinig. Inmiddels is zelfs minder dan de helft van dat aantal over.

Papieren overschrijfkaarten

Toch is er een geruststellende boodschap voor wie niet over wil op digitaal: er zijn nog andere fysieke alternatieven. Zo kun je bij je bank papieren overschrijfkaarten bestellen. Die zijn niet gratis, maar wel ‘heel behulpzaam, juist voor oudere mensen’, aldus Beugel. De tweede is de incassomachtiging, voor de eenmalige of terugkerende automatische incasso. ,,Dat is ook een papiertje waarop je de naam en het rekeningnummer invult, en dat je kunt terugsturen aan wie je wilt betalen.” Vervolgens controleer je de afschrijvingen eens in de maand op je - papieren - bankafschrift.