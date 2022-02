Aboutaleb doet oproep aan Rutte: ‘Nietsontziend geweld door cocaïnesmokkel, actie nodig’

Dat stelt burgemeester Aboutaleb in een brief aan premier Rutte, die hij vandaag verstuurt met zijn Antwerpse collega Bart de Wever. De twee burgemeesters reisden vorige week door Colombia, Panama en Costa Rica en zeggen op basis van hun bevindingen dat Nederland en België veel meer moeten doen om de toevoer van cocaïne naar de havens van Rotterdam en Antwerpen te stoppen. ,,We kunnen dit probleem niet bij deze landen alleen laten”, schrijven ze in de brief aan Rutte.