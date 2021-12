ABN AMRO: miljarden extra nodig voor inhaalzorg ziekenhuizen

Verdachte geruchtma­ken­de bosvilla­moord stopt vingers in zijn oren tijdens verhoor

Het stilzwijgen van verdachte Bill C. in de dubbele moordzaak in het Brabantse Lieshout en Amsterdam leidt tot kinderachtige taferelen in de verhoorkamer. Volgens zijn advocaat accepteren rechercheurs niet dat hij geen vragen wil beantwoorden: „Ze dwingen hem te kijken naar beelden of te luisteren naar fragmenten.”

