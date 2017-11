ABN AMRO geeft rekeningnummers per ongeluk twee keer uit

Tilburg rouwt na dood model door spookrijder

20 november TILBURG/ROERMOND – Tilburg is in rouw om de dood van de 22-jarige Dominique Lousberg . Het veelbelovende model kwam zondagavond om het leven bij een frontale botsing met een spookrijder op de A73 bij Roermond. Ook de 26-jarige Pool die op haar inreed overleefde de aanrijding in de Roertunnel niet. De klap was zo heftig dat brokstukken over honderden meters verspreid lagen.