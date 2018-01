ABN AMRO en ING getroffen door cyberaanval

De eerste DDoS-aanval aan het adres van ABN AMRO gebeurde gisteravond en duurde zo'n vier uur. Klanten hadden vanmorgen en vanavond nog hinder van de cyberaanval. Bij een DDoS-aanval wordt een internetsite bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer zodat de server overbelast raakt en de website moeilijk of helemaal niet te bereiken is.



Vanmiddag rond 12.00 uur was het voor de tweede keer dit weekend raak. Die aanval was rond 16.00 uur verholpen. Volgens de woordvoerder van ABN AMRO betreft het geen hack. De veiligheid van klantdata is daardoor niet in gevaar, zegt ze.



Klanten van ING hebben sinds 20.45 uur last van een storing. De website is slecht bereikbaar en mensen klagen via sociale media over problemen met iDeal. Woordvoerder Harold Reusken bevestigde vanavond dat de bank online met problemen kampt door een DDoS-aanval.