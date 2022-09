Aardbeving van 2.4 bij Groningse Uithuizen: ‘Lag te schudden in mijn bed’

Op Twitter meldden verschillende mensen de aardbeving te hebben gevoeld. ‘Was al wakker, nu klaarwakker. Een doffe dreun en gekraak. Het hele bed trilde’, aldus een van hen. ‘Was dit onweer, of een aardbeving? Ik lag te schudden in mijn bed’, twittert een ander. Een persoon zegt op Twitter zojuist weer een ‘dikke schok’ te hebben gevoeld. ‘Zo erg heb ik hem nog niet ervaren. Bij daglicht maar weer een ronde doen om het huis’.

Onderweg kunnen trillingen worden versterkt als de aarde gelaagd is, legt de toezichthouder verder uit. Dat is bijvoorbeeld het geval als een aardbevingsgolf uit zandgrond in veel slappere klei- of veenlagen terechtkomt. ,,Dit zogeheten ‘opslingereffect’ zorgt in sommige delen van de provincie Groningen voor extra schade. Dit zorgt er ook voor dat er op relatief korte afstand een groot verschil in schade aan gebouwen kan zijn.”