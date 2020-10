Aantal slachtoffers fietsongelukken fors hoger dan wat geregistreerd wordt

Coronavirus LIVE | 80.000 nieuwe besmettin­gen VS, ziekenhuis­per­so­neel wil duidelijk­heid over mondkapjes

6:44 Terwijl het kabinet werkt aan een landelijke mondkapjesplicht voor openbare gebouwen, ontbreekt het in ziekenhuizen nog altijd aan eenduidige regels. Zorgbonden, beroepsorganisaties van zorgverleners en de Patiëntenfederatie willen duidelijkheid. En in de Verenigde Staten zijn in 24 uur tijd bijna 80.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, een record. In ons liveblog houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws.