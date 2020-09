Aantal positieve coronatests stijgt fors, geen piek in West-Brabant

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is flink gestegen. Het zijn er deze week 5427, tegenover 3597 vorige week . De toename komt deels doordat meer mensen zich laten testen, maar ook het percentage tests dat positief uitvalt neemt weer iets toe. Het aantal ziekenhuisopnamen en overlijdensgevallen daalde juist. In West-Brabant is geen sprake van een ‘coronapiek’.

Dat blijkt uit nieuwe rapportage die het RIVM zojuist naar buiten bracht. Na een aantal weken van een dalend aantal besmettingen is de omgekeerde route weer ingezet. Het aantal sterfgevallen nam echter af, van 24 naar 17 deze week. Het aantal door de GGD's geregistreerde ziekenhuisopnamen daalde van 57 naar 43.

Percentage

Het percentage tests dat positief uitpakte, ligt met 2,8 procent weer iets hoger dan vorige week, toen het 2,2 procent was. Dat duidt er op dat de snelheid waarmee het virus zich verspreidt weer iets toeneemt. Ook reproductiegetal R, waarmee het RIVM die verspreiding in de gaten houdt, nam toe van 1 naar 1,17. Dat betekent dat 100 besmette personen ongeveer 117 anderen besmetten.

Het percentage positieve tests was het hoogst in Zuid-Holland en dan vooral de GGD-regio Haaglanden (7,4 procent). Een andere factor achter het stijgend aantal besmettingen is de groeiende drukte in de teststraten. De afgelopen week kregen ruim 180.000 mensen een coronatest, bijna twee keer zoveel als een maand geleden. Die cijfers zijn in lijn met bevindingen van het RIVM. Uit het meest recente draagvlakonderzoek blijkt dat inmiddels 1 op de 3 mensen met klachten zich laat testen, een verdubbeling ten opzichte van de vorige meting (juli).

File bij de teststraat, stilte op de IC

De situatie in de ziekenhuizen is al maandenlang stabiel. Er zijn nu in totaal slechts 31 coronapatiënten opgenomen op de intensive cares (op het hoogtepunt van de crisis waren dat er ruim 1400). Buiten de ic’s liggen nog 109 mensen met corona. ,,Bij ons in het Erasmus (Rotterdam, red.) ligt nu bijvoorbeeld geen enkele coronapatiënt meer op de intensive care”, zegt voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Tekst loopt door onder de kaart.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

,,Dat is positief, ja. Dus veel mensen raken besmet, maar op de IC zie je eigenlijk niks gebeuren. Komt dat omdat het allemaal jongeren zijn? En wat moet je daar dan mee? Je kan denken: kunnen we dan niet meer versoepelen? Maar dat is aan infectieziekten-experts en de politiek. Wij zorgen dat we voorbereid zijn op een eventuele nieuwe grote golf. We leiden verpleegkundigen op, zorgen voor genoeg machines en bedden. Begin oktober moeten we 1350 IC-plekken hebben, oplopend naar 1700 aan het einde van het jaar.”

Gommers vindt deze ‘overgangsfase’ lastig: ,,Het is onvoorspelbaar. Je weet niet of besmettingen overslaan naar kwetsbare groepen. De ene week denk je: we kunnen meer versoepelen, de andere week schrik je toch weer en vrees je meer ziekenhuisopnames. Dit is door de onvoorspelbaarheid heel moeilijk.”

Tekst loopt door onder de foto.

Jongeren vaker besmet, ouderen ernstiger ziek

De meeste besmettingen (ruim 1700, meer dan een derde van het totaal) werden gevonden onder twintigers, gevolgd door dertigers (16 procent van de nieuwe gevallen) en daarna tieners, veertigers en vijftigers.

Het aantal besmette ouderen neemt ook iets toe, al steken de zestigers (bijna 6 procent), zeventigers (2.6 procent) en tachtigers (1.8 procent) schril af bij jongere generaties.

Dat ouderen meer risico lopen om ziek te worden, blijkt wel uit de ziekenhuiscijfers. Hoewel 60-plussers goed zijn voor slechts tien procent van de nieuwe besmettingen, vormen ze met 13 wel meer dan de helft van de nieuwe ziekenhuisopnames. Volledig scherm Een vrouw laat zich testen in Apeldoorn. © Frans Paalman