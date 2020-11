Aantal nieuwe coronagevallen flink gestegen in Brabant, vooral in Midden- en West-Brabant veel positieve gevallen

Alleen gevacci­neerd naar een festival? ‘We moeten het er echt over hebben’

16:20 Wordt een popconcert of festival in 2021 het exclusieve terrein voor mensen die een vaccinatie tegen corona hebben? Voor Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) is het een optie. ,,Ik snap dat het lastig is, maar we moeten het erover hebben", zegt directeur Berend Schans.