Aantal nieuwe coronabesmettingen onder de 10.000

9839 mensen testten positief. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Het RIVM meldde gisteren nog een nieuw record van 11.141 coronabesmettingen - dat aantal is vandaag bijgesteld naar 11.127 - maar dat kwam deels door meer vertraagde meldingen en extra testen. Er was de afgelopen dagen een technisch probleem met het doorgeven van de positieve testen. Bijna 1800 van de gemelde gevallen, 16 procent, was ouder dan twee dagen. Ook worden de testen nu sneller verwerkt, waardoor besmettingen eerder in de statistieken komen.

Volgens het RIVM past het aantal nieuwe besmettingen in de trend. Het aantal coronabesmettingen stijgt momenteel minder hard. Bovendien wordt er meer getest, doordat de GGD's de capaciteit hebben uitgebreid. Dinsdag volgt een nieuwe analyse van het RIVM.

Meer opnames

In de ziekenhuizen zijn de afgelopen 24 uur 63 meer patiënten opgenomen, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiepunt Patiënten Spreiding (LCPS). Er liggen nu 2448 mensen in het ziekenhuis, waarvan 584 op de ic. Twee ic-patiënten zijn naar Duitsland overgeplaatst. Nog eens drie ic-patiënten moesten naar een ander ziekenhuis binnen Nederland uitwijken. Het aantal patiënten dat de zwaarste zorg nodig heeft, steeg met zeventien. Gisteren lagen nog 567 mensen op de intensive care.

Ernst Kuipers, voorzitter van het LCPS, ziet daar groeiende druk. ,,In de afgelopen dagen is met name sprake van druk op de ic-capaciteit. Deze wordt daarom verder opgeschaald.”

Niet compleet

Wat Bert Niesters, Hoogleraar Medische Microbiologie, betreft rekenen we ons niet te rijk. ,,In de ziekenhuizen is voorlopig een toename van coronapatiënten te verwachten.” Bovendien denkt de Groningse viroloog dat de RIVM-cijfers niet compleet zijn, omdat meer mensen zich via een commerciële sneltest laten testen. ,,Hoeveel positief getesten uit die teststraten moeten we nog bij deze cijfers optellen? Ik werk in een fastlane voor docenten en zorgmedewerkers en daar zien we het rustiger worden. Dat komt niet doordat minder mensen zich laten testen, maar doordat ze zich elders laten testen.”

Niesters verbaast zich erover dat commerciële partijen zo makkelijk een teststraat kunnen opzetten. ,,Die zijn niet goed gereguleerd. Iedereen kan er eentje beginnen. Ik vind het zorgelijk dat er geen zicht op deze commerciële straten is. Er zou op zijn minst een meldplicht voor positieve testen moeten komen.”