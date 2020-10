Aantal nieuwe coronabesmettingen onder de 10.000, geen grote Brabantse veranderingen

In Brabant zijn er ten opzichte van gisteren 1607 nieuwe besmettingen bijgekomen. Een dag eerder waren dat er nog 1519. In absolute aantallen is er met name een stijging te zien in Eindhoven (139 t.o.v. 95) en Tilburg (144 t.o.v. 104). Daartegenover staat bijvoorbeeld een daling in Helmond van 94 naar 62 besmettingen. 12 Brabanders overleden de afgelopen 24 uur aan het coronavirus, gisteren waren dat er bijna dubbel zoveel: 23. Het aantal ziekenhuisopnamen steeg wel, van 15 naar 21. Daarin is geen gecentreerde piek te zien in een bepaalde gemeente.