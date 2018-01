Aantal fietsongelukken terugdringen met slim verlichtingssysteem

Ontwikkelaar Maurice Tak van Indes: ,,Het idee was iets aan de fiets toe te voegen, dat de intentie van de gebruiker duidelijker maakt." Het achterlicht van Cruiser is wat groter van formaat dan het standaardachterlicht van een fiets. Dat is omdat er allerlei technische snufjes in zijn verwerkt. Zo zit in het achterlicht, naast de vanaf het stuur te bedienen richtingaanwijzers, ook een remlicht verwerkt. Bovendien wordt met speciale extra ledlampjes, die ook in de voorverlichting zijn verwerkt, de snelheid van de fiets verbeeld. Het voorlicht is nauwelijks van een gewone voorlamp te onderscheiden.