Aantal doden bij zware crash tussen Helmond en Deurne loopt op naar vijf

Volgens de medewerker van Adriaans zat hun chauffeur alleen in de vrachtwagen. Dat zou betekenen dat alle dodelijke slachtoffers en drie zwaargewonden in het busje zaten. De Helmondsingel/N270 staat bekend als gevaarlijk. Het is bepaald niet de eerste keer dat er een zwaar verkeersongeluk plaatsvindt. Het vorige dodelijke ongeval is van november 2017 toen een 25-jarige automobilist 's nachts crashte tegen enkele bomen en overleed.



Op foto's van het ongeval van vandaag is te zien dat het witte busje totaal verwoest is en compleet in elkaar gedeukt. Ook de voorkant van de vrachtwagen van Adriaans is zwaar beschadigd en ingedeukt. Het lijkt er daarom op dat beide wagens frontaal op elkaar zijn geknald op de tweebaansweg.