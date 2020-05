Aantal coronapatiënten op intensive care met 20 gedaald naar 255

update/video Hoogleraar bevestigt: ‘Uitgeslo­ten dat er straling is vrijgeko­men door grote brand Dodewaard’

17:15 Het is uitgesloten dat er bij de brand in de voormalige kernenergiecentrale in Dodewaard, aan het eind van de ochtend, straling is vrijgekomen. Dat zegt hoogleraar Jan Leen Kloosterman van de Technische Universiteit (TU) Delft.