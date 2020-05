Aantal coronapatiënten op IC stabiliseert

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met één persoon gestegen tot 189 mensen. Dat wil zeggen dat er na de snelle afname van gisteren een stabilisatie is opgetreden. De verwachting is wel dat de daling de komende week doorzet.

Net als op dinsdag ligt één coronapatiënt op een ic in Duitsland, de andere 188 krijgen in Nederland intensieve zorg. De Nederlandse ic’s behandelen ook 522 mensen met andere aandoeningen. Dat zijn er 23 meer dan op dinsdag. In totaal behandelen de Nederlandse ic’s 710 mensen, minder dan gebruikelijk.

Op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen liggen 723 coronapatiënten, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat is een toename van 25 ten opzichte van dinsdag.

Sterfgevallen

Het aantal Nederlanders van wie vaststaat dat ze zijn overleden door het coronavirus, is gestegen met 15. Daarmee komt het totale dodental in Nederland nu op 5871, zo blijkt uit de laatste cijfers die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag publiceerde.

In de RIVM-rapportages worden alleen mensen meegeteld van wie met een test is vastgesteld dat ze waren besmet met het virus. Het werkelijke dodental is hoger. De afgelopen weken is het aantal sterfgevallen door het coronavirus flink afgenomen. Dat geldt ook voor ziekenhuisopnames.

Ziekenhuizen hebben volgens de laatste gegevens die het RIVM heeft binnengekregen zeven nieuwe coronapatiënten opgenomen. Het lag in de lijn der verwachting dat het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames lager zou zijn dan gisteren. In de cijfers zit - vooral na het weekend - enige vertraging, omdat GGD’en sterfgevallen en ziekenhuisopnames soms pas dagen later doorgeven.

Onderliggende ziektes

Het virus is vooral gevaarlijk voor ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, met name hart- en vaatziekten, diabetes en chronische longziekten. Veruit de meeste overledenen waren ouder dan 70 jaar.

Uit de cijfers blijkt verder dat een steeds lager percentage van de afgenomen coronatests positief is: de afgelopen twee weken werd het virus bij slechts 5 procent van de geteste personen geconstateerd. Eind maart lag dat percentage nog op 29 procent.

Besmettingen

Ook het aantal nieuwe besmettingen neemt, net als de sterfte- en opnamecijfers, de afgelopen weken gestaag af. Het RIVM schrijft deze afname toe aan de door het kabinet genomen maatregelen tegen de verspreiding van het virus. In totaal raakten, met de stijging van 190 van vandaag meegeteld, 45.768 mensen aantoonbaar geïnfecteerd met het virus. Overigens wordt niet iedereen getest, waardoor het totaal vermoedelijk hoger ligt.

Verschil mannen en vrouwen

Uit de cijfers van het RIVM blijkt verder dat het virus vaker bij vrouwen wordt vastgesteld dan bij mannen, maar dat mannen vaker in het ziekenhuis belanden en overlijden. Van de 45.768 mensen in Nederland bij wie het coronavirus is geconstateerd, is 63 procent vrouw.

In het ziekenhuis zijn mannen in de meerderheid met 61 procent. Mannen bezwijken ook vaker aan Covid-19, de longziekte die door het virus wordt veroorzaakt: 55 procent van alle overledenen was man.