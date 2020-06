Aantal coronapatiënten op ic daalt naar 154

Publicist in moord­zaak-Vaatstra definitief veroor­deeld tot celstraf

16:02 Publicist Wim Dankbaar moet definitief twee maanden de gevangenis in voor lichtzinnige beschuldigingen die hij uitte in een omstreden boek over de moord op Marianne Vaatstra. Het eerder uitgesproken vonnis van het gerechtshof blijf hiermee in stand, heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.