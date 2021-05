Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen met 147 gedaald, grootste afname sinds 1 januari

Over de lange termijn blijft de instroom dalen. In de afgelopen zeven dagen belandden volgens de LCPS-cijfers 1445 coronapatiënten op een intensive care of verpleegafdeling, gemiddeld 206 opnames per dag. Dat is het laagste niveau sinds 1 maart. Voor de dertiende achtereenvolgende dag daalt de gemiddelde instroom. Sinds de piek eind april is het aantal nieuwe opnames met 34 procent gedaald, aanzienlijk beter dan de 20 procent die het kabinet als voorwaarde stelde om de volgende versoepelingen door te kunnen laten gaan.



Kuipers benadrukt steevast dat dagkoersen niet heel veel zeggen. Hij kijkt liever naar meerdaagse gemiddelden. Die zien er nu al veel beter uit dan eind april, toen het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen piekte. Het gemiddelde aantal opnames lag toen ruim boven de 300 per dag. De afgelopen drie dagen werden nog gemiddeld 178 mensen per dag met Covid-19 opgenomen op een ic of verpleegafdeling.