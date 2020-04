Aantal coronapatiënten in ziekenhuis neemt af

UPDATE/ videoHet aantal coronapatiënten op de intensive care is sinds gisteren met dik dertig gedaald. Er liggen nu nog 1384 Nederlanders op een afdeling met de meest intensieve zorg. De situatie is onder controle.

Het aantal Nederlandse ic-patiënten in Duitsland is wel gestegen, van 56 naar 58. Steeds meer mensen verlaten de intensive care-afdeling, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. ,,We zitten op een stabiel hoog niveau. We moeten wel kijken hoe we de niet-coronazorg weer gaan oppakken.”

Het totaal aantal coronapatiënten in ziekenhuizen (inclusief de afdelingen buiten de ic’s) is nu iets minder dan 2700, ook dat is minder dan gisteren.

Er zijn sinds de start van de corona-uitbraak in Nederland 379 patiënten op de ic overleden, 164 zijn hersteld. Kuipers: ,,Gelukkig zien we een stijgend aantal patiënten dat voldoende hersteld is om de ic te verlaten.”

De ziekenhuizen hebben na forse uitbreidingen in totaal 2400 ic-plekken beschikbaar, waarvan 1900 speciaal voor coronapatiënten.

Al dagen zien de ic-artsen een stabiel aantal patiënten, terwijl het anderhalve week geleden soms met bijna honderd per dag toenam. Inmiddels, na weken van sociale restricties, schoolsluitingen en de 1,5 meterregel, is het aantal ‘op een plateau’ beland.

Bekijk onze video's over het coronavirus in onderstaande playlist: