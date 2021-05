Aantal coronapatiënten in ziekenhuis hardst gedaald sinds 1 januari

Het is de grootste daling sinds de derde golf in de coronapandemie over zijn piek heen is. De vorige keer dat de druk op de ic’s in één dag zo fors verminderde was vorig jaar op 3 juni, in de nasleep van de eerste golf. Gisteren nam het aantal ernstig zieke coronapatiënten op de intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen in 24 uur tijd met 35 af, van 681 tot 646.