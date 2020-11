Aantal coronabesmettingen daalt flink

Daling stagneert

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 34.000 nieuwe gevallen vastgesteld, tegen ruim 37.000 in de week ervoor en iets meer dan 38.000 nog een week eerder. De daling van het aantal gevallen stagneert, concludeerde het RIVM afgelopen dagen al. In Amsterdam zijn afgelopen etmaal 250 inwoners positief getest. In Rotterdam kwamen 177 besmettingen aan het licht en in Den Haag 91. Verder kwamen er 89 nieuwe gevallen bij in Enschede en 84 in Tilburg.