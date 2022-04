Aantal besmettingen neemt verder af en aantal coronapatiënten in ziekenhuis nu 1758

Het kabinet besloot gisteren de coronamaatregelen opnieuw terug te schroeven. Vanaf 11 april is een zelftest voldoende en verdwijnen vrijwel alle GGD-coronateststraten. Uitzonderingen zijn er voor patiënten in ziekenhuizen of bewoners van verpleeghuizen: zij krijgen nog wel een PCR-test. En wie voor een buitenlandse coronapas een herstelbewijs nodig heeft kan ook nog terecht in de teststraat. ,,Er blijft regionale basiscapaciteit in elke GGD-regio”, schrijft Kuipers. Uiteindelijk komt er één landelijke basis-PCR-testcapaciteit, waarna het enorme aantal GGD-teststraten dus grotendeels wordt ontmanteld.



,,We gaan de surveillance van corona meer aanpakken als een griep, influenza”, zegt Kuipers in een toelichting. ,,Daarbij peilen we ook ieder jaar hoe de verspreiding gaat via huisartsen en verpleeghuizen. Nu bij corona heb je dan de zelftest er nog bij.”