Aantal besmettingen met 20 procent gestegen in Brabant, vooral in Midden- en West-Brabant veel positieve gevallen

Op zaterdag zijn 1209 besmettingen gemeld in Brabant. Dat is een stijging van bijna 300 ten opzichte van vrijdag. Bijna de helft van alle nieuwe besmettingen (578) werden gemeld in de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant. Het is de eerste keer sinds 8 november dat het aantal dagelijkse besmettingen boven de 1000 is gekomen.