Aantal asielverzoeken stijgt hard, meeste sinds crisis van 2015

Tom Waes emotioneel bij bezoek aan Urk: ‘Is zeker geen hellhole’

,,Urk is zeker geen hellhole”, is de conclusie van Tom Waes na het vissersdorp te hebben bezocht voor het populaire tv-programma ‘Reizen Waes’. De programmamaker, die vooral bekend is van de Netflix-serie Undercover, was tot tranen geroerd bij een repetitie van het Urker mannenkoor Hallelujah. De koorleden zijn blij dat ze een andere kant van het dorp hebben kunnen laten zien.

