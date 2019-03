Aanslag Nieuw-Zeeland past in beeld van groeiende dreiging vanuit extreem-rechts

De gruwelijke aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland passen in het beeld dat de Nederlandse Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) al enige tijd schets. De ernst en omvang van geweld door kleine extreemrechtse groepen of individuen in Westerse landen neemt toe, ook in Europa.

,,Kleinschalige professionele cellen en eenlingen oefenen steeds vaker ernstig geweld uit in verschillende Europese landen”, zo schreef de NCTV eind vorige maand in haar dreigingsbeeld Terrorisme. ,,Doelwitten zijn moslims, linkse tegenstanders en politici.” Bij de aanslag in Nieuw-Zeeland liepen de daders naar twee moskeeën en maakten daar zeker 40 dodelijke slachtoffers.

Vorig jaar werd in Nederland nog een man uit Zutphen, met een extreem-rechtse achtergrond, tot 36 maanden cel veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag: hij had moslims en ‘linkse kopstukken’ willen doden. In de VS is het ook al daadwerkelijk tot een aanslag gekomen: in oktober schoot een man elf mensen dood in een extreem-rechtse en anti-semitische aanslag op een Joodse synagoge in Pittsburgh.

Een van de aanslagplegers in Nieuw-Zeeland, een Australiër, publiceerde een pamflet op internet met de naam ‘De Grote Vervanging’. Het vertoont gelijkenissen met een manifest dat Anders Breivik in 2011 schreef zette. Die Noorse rechts-extremist schoot daarna 77 jonge socialisten dood die op zomerkamp waren. De Australiër streamde de aanslag op facebook. Hij draaide daar militaire muziek onder. In zijn wagen lagen meerdere geweren, op het geweer dat hij gebruikte stonden meerdere teksten waaronder ‘kebab remover’, waarin kebab een denigrerende opmerking voor moslims is.