Aanrijding op A7 door afvaldumping, politie waarschuwt voor nieuwe acties

Update/ met videoOp de A7 bij Midwolde in de provincie Groningen heeft in de nacht van woensdag op donderdag een aanrijding met meerdere voertuigen plaatsgevonden als gevolg van afvaldumping. Daarbij is niemand gewond geraakt. De politie waarschuwt mensen in het noorden van het land die de weg nog op moeten om alert te zijn op nieuwe acties.

De aanrijding vond plaats rond 02.45 uur. Volgens de politie waren er onder meer autobanden op de weg gedumpt. Ook op andere plekken ligt nog afval. Op de A2 en A50 waren woensdagavond laat nieuwe wegafzettingen, omdat daar brandjes zijn gesticht.

Het opruimen van het afval dat boerenactievoerders op de A1 bij Voorst (Gelderland) hebben gedumpt, is woensdag gestaakt omdat de bedrijven die de rommel moesten opruimen werden bedreigd. Rijkswaterstaat kon ‘s avonds nog geen nieuwe aannemer vinden voor het opruimwerk, waardoor de kans groot is dat de weg tot in de loop van donderdagochtend dicht blijft.

Volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat hebben de aannemers die de A1 zouden opruimen zich teruggetrokken na bedreigingen. Door wie die zijn gedaan en hoe, is niet duidelijk. ,,Wij betreuren dit ten zeerste. Dit levert heel veel hinder en een vervelende situatie op voor de weggebruikers. We betreuren het natuurlijk ook dat de aannemers zich geïntimideerd voelen. Dat zou niet zo moeten zijn.’’

,,We zijn nu samen met de veiligheidsregio hard op zoek naar een aannemer die dit op kan pakken. We verwachten hier nog uren mee bezig te zijn.” Het afval werd ‘s ochtends op de weg gedumpt. Er moet onder meer materiaal met asbest worden weggehaald, waar een gespecialiseerd bedrijf voor nodig is. Rijkswaterstaat houdt er rekening mee dat de weg tot in de ochtend dicht moet blijven, als er geen oplossing wordt gevonden.

De A1 is richting Apeldoorn dicht ter hoogte van de afrit Voorst, vlak bij Deventer. Eerder op de dag was één rijstrook open en kon het verkeer langs het afval rijden. Maar omdat er daardoor toch afval op de andere baan terechtkwam, is de weg uit voorzorg volledig afgesloten, aldus Rijkswaterstaat. Verkeer kan omrijden via Zwolle over de A35 en de A28, adviseert de ANWB.

Ook op andere plekken zijn ingehuurde aannemers lastiggevallen. Waar dat gebeurde, kan de woordvoerder niet precies zeggen. Woensdagmorgen werden op verschillende snelwegen strobalen, afval en asbesthoudend materiaal aangestoken ,,Wij hebben geluiden gekregen dat op meerdere plekken aannemers zijn geïntimideerd en daardoor hun werkzaamheden niet hebben kunnen uitvoeren”, licht de zegsman toe. In zo’n geval moet een andere uitvoerder gevonden worden. ,,We hebben een groot netwerk, maar dat lukt niet altijd. Dat blijft maatwerk.”

Vanavond nieuwe afzettingen

Vanavond is de A2 bij Breukelen richting Amsterdam deels afgesloten omdat er hooibalen in brand zijn gezet. De brandweer heeft veel ruimte en enige tijd nodig om het vuur in de droge berm te blussen. En boven het noordelijke deel van Apeldoorn zijn in de avond zwarte rookwolken te zien, door een afvalbrand langs de A50 bij Apeldoorn-Noord. De snelweg is in zuidelijke richting afgesloten om het vuur te blussen. Ook langs de A30 bij Lunteren hebben tientallen boeren brand gesticht, maar daar is alleen de parallelweg afgesloten.

Volledig scherm Blokkades van de A1 rondom de op- en afrit van Voorst richting Apeldoorn. Daar zijn de werkzaamheden gestaakt omdat de bedrijven die de rommel moesten opruimen werden geïntimideerd. © Luciano de Graaf

Eerder op woensdag zei de politie dat het ‘lastig’ wordt de brandstichters te achterhalen. Er is voor zover bekend nog niemand gearresteerd. De politie volgt ook onlineberichten die gericht zijn tegen bedrijven die meehielpen om de rommel van de blokkades op te ruimen. Er kan sprake zijn van opruiing en dat is strafbaar, aldus politie en Openbaar Ministerie. In socialemediagroepen van boerenactievoerders en sympathisanten zouden gegevens van de bedrijven die de rommel op de snelwegen opruimen worden gedeeld, melden verschillende media.

‘Te gek voor woorden’

Zogenaamde ‘klokkenluiders’ delen foto’s en contactgegevens op internet en in appgroepen om ‘landverraders’ publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Al de hele dag krijgen bedrijven die helpen bij het opruimen van de blokkades bedreigingen. Een daarvan is Van der Weerd uit Grafhorst. Het bedrijf wordt bij calamiteiten door wegbeheerders ingeschakeld voor het beveiligen en reinigen van wegen. Zo ook deze ochtend op snelwegen in Oost-Nederland. Al snel komen telefoontjes binnen op het kantoor, deelt eigenaar Henk Jan van der Weerd.

,,Het is niet fijn dat je landverrader wordt genoemd, omdat je de weg vrijmaakt en er geen ongelukken gebeuren”, steekt Van der Weerd zijn verontwaardiging niet onder stoelen of banken. ,,Op kantoor proberen we uit te zoeken wie deze berichten plaatsen om met hen in gesprek te gaan. Als het inderdaad boeren zijn vind ik dat te gek voor woorden. Bij ons werken boeren, wij werken voor agrariërs en steunen hen.”

Bert van der Goor uit Doornspijk is met zijn bedrijf gestopt na bedreigingen. ,,Blijkbaar tillen boeren er zwaar aan als ik dat voor hen opruim. Daar had ik niet over nagedacht, ik had er niet aan moeten beginnen. Naar aanleiding van alle berichten die ik kreeg ben ik gestopt met opruimen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Door asbestsanering is de A1 dicht tussen Voorst en knooppunt Beekbergen. Richting Deventer zijn twee rijstroken afgesloten. Het werk kan tot na de avondspits duren. © Luciano de Graaf

Minister Mark Harbers veroordeelt de protestacties die het wegverkeer ontwrichten. ,,Iedereen mag demonstreren, maar dit soort acties moet stoppen.’’ Zo schrijft de minister van Infrastructuur op Twitter. ,,De blokkades vandaag hebben wegen beschadigd en gevaarlijke verkeerssituaties veroorzaakt. De brandstichting was door de droogte gevaarlijk voor de hele omgeving.’’

Justitieminister Dilan Yeşilgöz waarschuwt vanavond de boeren die zich schuldig hebben gemaakt aan vernieling, brandstichting en bedreiging: ,,Je verliest niet alleen in rap tempo begrip voor je acties. Waar mogelijk spoort de politie je op. Een strafblad heeft gevolgen. Gebruik je verstand.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm De politie bij een brand langs de A1, vanmorgen. Opruimploegen werden ingeschakeld om de opritten weer vrij te maken. © GinoPress B.V.

‘Dit is niet de manier’

BBB-leider Caroline van der Plas heeft begrip voor de ‘emoties’ van de boeren, maar keurt de brandstichtingen en mestdumps op snelwegen wel af: ,,Ik sta achter demonstraties zolang ze binnen de kaders van de wet vallen”, meldt het Kamerlid aan deze nieuwssite. ,,Dus langs de snelweg staan is geen probleem. Maar als er mest op de weg gestort wordt en er bermen in de fik gestoken worden, dan komt de veiligheid van anderen in het geding en roep ik op: stop daarmee.”



Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt dat de boerenacties rond verschillende snelwegen ook te ver gaan. Het ministerie heeft vooral moeite met manier waarop de boeren hun boosheid kracht bij zetten. ,,Protesteren mag, maar binnen de grenzen van de wet. Dat is dit niet. Dit is ook niet de manier om met elkaar verder te komen”, laat een woordvoerder weten.



Het ministerie meent dat de boeren beter om de gesprekstafel kunnen komen. Vertegenwoordigers van boeren hebben dinsdag nog een uitnodiging gekregen van Johan Remkes, die moet bemiddelen tussen de overheid en de boeren, merkt de woordvoerder op. ,,Kom daar op gesprek, dat is de plek om zorgen, ideeën en suggesties te delen en met elkaar verder te komen.”

‘Als je mensen boos maakt, krijg je dit’

,,Als je mensen zo ontzettend boos maakt, dan krijg je dit”, zegt secretaris Sieta van Keimpema van actiegroep Farmers Defence Force over de nieuwe boerenacties van vandaag. ,,Daar moet je niet raar van opkijken. Iedereen zou dit doen, als je van je land en uit je huis wordt gejaagd.” Ze reageert daarmee op de kritiek van wegbeheerder Rijkswaterstaat, die waarschuwt dat deze manier van actievoeren gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

,,Zolang de overheid vasthoudt aan de huidige doelen, zul je dit soort toestanden krijgen”, zegt Van Keimpema over het stikstofbeleid van de overheid. ,,30.000 bedrijven worden daardoor geraakt. Mensen slapen niet meer, er zijn zelfmoorden onder boeren die het niet meer zien zitten”, zegt het bestuurslid van FDF. Recente cijfers over het aantal zelfdodingen onder boeren zijn niet beschikbaar.

Dat bijna 30.000 boerenbedrijven geraakt kunnen worden door de stikstofplannen, bleek onlangs uit berekeningen van het ministerie van Financiën. Dat heeft uitgerekend dat zo’n 11.200 bedrijven met de huidige plannen moeten stoppen en 17.600 boeren hun veestapel moeten inkrimpen. Zodoende wil het kabinet de stikstofuitstoot, vooral in de vorm van ammoniak, dusdanig verminderen dat de natuur kan herstellen.

Dat boeren hun huis uit zouden moeten, is geen onderdeel van het beleid van stikstofminister Christianne van der Wal. Toch is Van Keimpema er niet gerust op. Zij meent dat het de overheid uiteindelijk vooral gaat om het verwerven van land, waar bijvoorbeeld woningen zouden moeten komen. FDF zegt zelf overigens geen rol te spelen in deze protestacties. ,,Lokale trekkergroepen organiseren dit soort acties zelf.” Ook voorzitter Bart Kemp van Agractie laat weten dat hij er niet van op de hoogte was.

Volledig scherm Boerenprotest op de A50 bij Apeldoorn. Boeren gooiden er mest, hooibalen en autobanden op de snelweg. © Luciano De Graaf

Volledig scherm Ook bij de A12 in Maarsbergen werd grond op de weg gedumpt door demonstrerende boeren. © AS Media

Volledig scherm Voertuigen rijden langs mest en ander puin dat door boeren op de A50 gedumpt is. © ANP

Volledig scherm Boeren hebben vanochtend op- en afritten van snelwegen geblokkeerd door hooibalen in brand te steken, zoals bij Enter langs de A1. © GinoPress

