Aannemer wil via kort geding beelden te pakken krijgen van vermeende mishandeling door Labyad

Het incident is al van juli 2020, maar de zaak kwam eind oktober van dit jaar in het nieuws toen bleek dat er een aangifte ligt tegen de Ajax-voetballer en enkele familieleden omdat zij de aannemer zouden hebben geslagen en bedreigd, na onenigheid over een onbetaalde rekening. De man (naam bij de redactie bekend) had werkzaamheden aan de villa van Labyad verricht, maar de Ajacied zou daarover ontevreden zijn geweest.



Dat liep tijdens een confrontatie bij de woning van Labyad uit de hand. De aannemer was verhaal gaan halen toen hij de voetballer niet meer kon bereiken. De aannemer zou zelfs zijn bedreigd met een vuurwapen en ook dat zou op beeld zijn vastgelegd. Ook Labyad heeft trouwens aangifte gedaan: wegens huisvredebreuk en bedreiging.